OPEC+ anlaşmasıyla petrol 49 doları aştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üç aylık süre içinde "mütevazı" diye nitelendirilen, günde ortalama 500 bin varillik üretim artışı üzerinde anlaşmasının ardından, petrol fiyatları yükseldi ve Brent petrol geçen Mart ayından bu yana ilk kez 49.92 dolara kadar yükselerek 49 doları, Batı Teksas hafif petrolü de 46 doları aştı.

Doların küresel piyasalarda, başta euro olmak üzere, hemen tüm sert para birimleri karşısında gerilemesinin etkisiyle altın fiyatları da yükseldi ve bir ons altın 1,840 doları geçti.

Platin fiyatları, elektrikli araç yatırmlarındaki artışların yanında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden 'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor. Japonya 'nın 2030'lu yılların ortalarında konvansiyonel araç satışlarını yasaklayacağı ve 2050'den itibaren de tamamen elektrikli araçlara geçilmesine yönelik hazırlıklar yaptığına ilişkin haberlerin de etkisiyle platin fiyatları yüzde 2.0 yükseldi. Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları, yüzde 1.94 artışla ons başına 1,039.59 dolara kadar yükseldi.Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaktlarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.90 artışla 49.75 dolar,Batı Teksas yüzde 1.64 artışla 46.55 dolar,altın yüzde 0.06 düşüşle 1,841.09 dolar,gümüş yüzde 0.23 düşüşle 24.08 dolar,bakır yüzde 0.21 düşüşle 7,658.50 dolar,platin yüzde 0.32 artışla 1,039.59 dolar,paladyum yüzde 0.97 artışla 2,340.35 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,029 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Geçtiğimiz Çarşamba günü ertelenen OPEC+ toplantısına yönelik olumlu beklentilere ek olarak, Birleşik Krallık 'ın koronavirüs aşısına onay vermesi Brent petroldeki yukarı yönlü hareketleri desteklemişti. Haftanın dördüncü işlem gününde ise OPEC ve Rusya 'nın Ocak ayından günlük 500,000 varil ile mütevazı bir üretim artışını kabul etmelerinin ardından yükselişini sürdüren Brent petrolün Mart ayından günümüze olan en yüksek seviyesini test ettiği takip edildi" denildi.Analizde altın fiyatlarına ilişkin de şöyle denildi:

"Haftaya ekonomik toparlanmaya ilişkin işaretler doğrultusunda satıcılı bir başlangıç yapan ons altın, doların küresel bazda değer kaybetmesi ile yönünü yukarı çevirmişti. Geçen gün ise ABD'de mali teşvik paketine dair artan umutlar ve dolar endeksinin 91.00 seviyesi altındaki zayıf seyri değerli metale destek olmayı sürdürürken, aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik altında yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıktı."