Son Dakika Haberleri: Opec: aramco saldırısı sonrası piyasa arzına yönelik bir endişe yok
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Opec: aramco saldırısı sonrası piyasa arzına yönelik bir endişe yok

2 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Saudi Aramco'nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında küresel petrol üretimine yönelik bir endişe bulunmadığını açıkladı.

Opec: aramco saldırısı sonrası piyasa arzına yönelik bir endişe yok, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Saudi Aramco'nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında küresel petrol üretimine yönelik bir endişe bulunmadığını açıkladı.

TASS'da yer alan haberde OPEC'ten ismi verilmeyen bir yetkili, gelen yeni saldırı tehditleri karşısında Suudi Arabistan'ın söz konusu duruma yönelik müdahalesinin oldukça yerinde olduğunu söyledi. Suudi Arabistan, saldırı sonrası Pazartesi günü üretiminin bir kısmını yeniden organize edebileceğini fakat yaklaşık bir ay boyunca operasyonlarına devam edemeyebileceğini açıklamıştı.

OPEC yetkilisi, organizasyonun petrol tedarikine yönelik bir acil durum toplantısı düzenlemesine gerek olmadığını ve küresel petrol üretimi kapsamında da Uluslararası Enerji Ajansı'yla iletişimde olduklarını belirtti.

Saudi Aramco petrol sahalarına yapılan saldırı, küresel petrol tedarikinin yüzde 5.0'ini oluşturan üretimin yüzde 50'sinin kesilmesine sebep olmuştu. Bunun yanında Rusya ve ABD gibi OPEC üyesi olmayan büyük petrol üreticileri de gerektiği takdirde küresel petrol tedarikini artırmak için çalışacaklarını açıklamıştı.

Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:58 Kaynak: DHA
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