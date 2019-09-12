Opec+ arz kısıntısına ağustos'ta uyum oranı yüzde 136

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun arz kısıntısına uyum oranı Ağustos ayında yüzde 136 düzeyine geriledi. Bu oran Temmuz'da yüzde 159 düzeyindeydi.

The World News Monitor'ın haberine göre, küresel arz kısıntısı anlaşmasına OPEC üyesi ülkelerin uyum oranı Ağustos ayında yüzde 131 oldu. Aynı ayna OPEC dışı üreticiler de anlaşmada belirlenen kotalara yüzde 147 uyum gösterdiler. Bu veriler Temmuz'da OPEC üyeleri için yüzde 156 ve OPEC dışı ülkeler için de yüzde 166 düzeyindeydi.

OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi, arz kısıntısı anlaşmasına uyumu değerlendirmek için Perşembe günü Abu Dhabi'de bir araya gelecekler. Toplantıda, küresel petrol piyasasının durumu ve arz kısıntısının derinleştirilmesi ihtiyacı olup olmadığı da ele alınacak.