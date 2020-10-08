OPEC: Covid-19 1930'lardan sonra en büyük çöküşe neden oldu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yayınladığı "2020 Dünya Petrol Görünümü" başlıklı raporda, Covid-19 pandemisinin, petrol ve enerji talebinde, canlı tarihin en büyük çöküşüne neden olduğu vurgulandı.

Raporda, Covid-19 krizinin, 1930'lardaki Büyük Kriz'den sonra en ciddi ekonomik çöküşe neden olduğu vurgulandı ve buradan hareketle OPEC'in hemen tüm ekonomilere ilişkin büyüme öngörülerini düşürdüğünün altı çizildi.