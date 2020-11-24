OPEC'den Cidde'deki petrol deposuna yönelik saldırıya tepki - Son Dakika

OPEC'den Cidde'deki petrol deposuna yönelik saldırıya tepki

24.11.2020 20:43
OPEC'den Cidde'deki petrol deposuna yönelik saldırıya tepki, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Sudi Arabistan'ın Cidde kentindeki petrol deposuna yönelik saldırıya tepki göstererek, "Yaşamsal enerji ihtiyacının dağıtılması için kilit rol oynayan bir tesise yapılmış korkak bir saldırı." açıklamasında bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Sudi Arabistan'ın Cidde kentindeki petrol deposuna yönelik saldırıya tepki göstererek, "Yaşamsal enerji ihtiyacının dağıtılması için kilit rol oynayan bir tesise yapılmış korkak bir saldırı." açıklamasında bulundu.

OPEC'den yapılan yazılı açıklamada, Cidde'deki yakıt deposuna yönelik saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, yakıt dağıtım merkezine yönelik saldırının kısa sürede kontrol altına alınması ve herhangi bir can kaybının yaşanmamasının memnun edici olduğu belirtildi.

"Yaşamsal enerji ihtiyacının dağıtılması için kilit rol oynayan bir tesise yapılmış korkak bir saldırı." ifadesine yer verilen açıklamada, bu tür sabotaj eylemlerinin enerji pazarına vereceği zarara dikkat çekildi.

Açıklamada, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun değerlendirmelerine de yer verildi.

Barkindo, söz konusu saldırının hem tüketici hem de üretici için enerji tedarikinin güvencesi açısından çok zararlı olduğu, ayrıca piyasalarda belirsizlik ve dalgalanmalara yol açacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun durumu kontrol altına aldığını belirten Barkindo, saldırının, firmanın müşterilerine yakıt tedarikini etkilemeyeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi dün Cidde'nin kuzeyindeki petrol dağıtım istasyonunda, yakıt deposunda yangın çıktığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cidde'de Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını açıklamıştı.

Saldırı, Enerji, Petrol, Opec, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OPEC'den Cidde'deki petrol deposuna yönelik saldırıya tepki - Son Dakika


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