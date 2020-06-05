OPEC+ Grubu toplantıları Cumartesi günü yapılacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı süresinin biraz daha uzatılmasına ilişkin toplantısı 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

İsviçre merkezli UBS Bank'ın emtia piyasaları analisti Giovanni Staunovo, Cumartesi günü TSİ 16: 00'da önce OPEC toplantısı yapılacak ve saat 18: 00'de toplantıya OPEC+ grubunu oluşturan diğer petrol üreticisi ülkelerin ilgili bakanları katılacak.

Rusya medyasında yayımlanan haberlere göre, Mayıs ayı başında başlayan günde ortalama 9.7 milyon varillik üretim kısıntısına uyum sağlamakta güçlük çeken Irak da, kendi kısıntısında oluşan farkı Temmuz döneminde kapatmayı öngörüyor.

Çarşımba günü yayımlanan başka haberlerde de, Rusya ve Suudi Arabistan'ın, kısıntı süresinin görüşüleceği toplantıya katılım için, mevcut kısıntılara tam uyumun sağlanmasını koşul olarak ortaya koydukları belirtiliyordu.