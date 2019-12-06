OPEC'in 177. Olağan Toplantısı'ndan karar çıkmadı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 177'nci Olağan Toplantısı'ndan karar çıkmadı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün yerel saatle 17.15'te (TSİ 19.15) 2 saat gecikmeyle başlayan toplantı, yerel saatle 23.05'te (TSİ 01.05) sona erdi.

Basına kapalı düzenlenen ve yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından, OPEC'in ham petrol üretim kesinti süresini uzatması veya üretim kesinti miktarını artırması hakkında herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından yapılması gereken basın toplantısı da iptal edildi.

Örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının bir çoğu da toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, OPEC Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "OPEC dışındaki meslektaşlarımızla görüşmeden önce bir anlaşma olduğunu söyleyemeyiz." dedi.

Selman, bir gazetecinin, "Peki OPEC üyeleri içinde bir anlaşma var mı?" sorusuna ise "Tabii ki" yanıtını verdi.

Rusya dahil 10 üyeli OPEC dışı petrol üreticisi ülkenin OPEC'le birlikte düzenleyeceği 7'nci Bakanlar Toplantısı, bugün yerel saatle 11.00'de (TSİ 13.00) Viyana'da başlayacak.

Dün Viyana'da OPEC ve OPEC dışı ülkelerin yer aldığı Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC'in petrol üretiminin günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye ettiğini söylemişti.