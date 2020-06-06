OPEC'in 179. Toplantısı başladı - Son Dakika

OPEC'in 179. Toplantısı başladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), petrol üretim kısıntısı anlaşmasını video konferans aracılığıyla değerlendireceği 179. Toplantısı başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), petrol üretim kısıntısı anlaşmasını video konferans aracılığıyla değerlendireceği 179. Toplantısı başladı.

Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Muhammed Arkab, yaptığı açılış konuşmasında, nisan ayında yapılan toplantıdan bugüne çok sayıda gelişmenin yaşandığını söyledi.

Akrab, "2020'nin ilk yarısında (küresel ham petrol) stoklarının 1,1 milyar varil artması bekleniyor. Bu daha önce görülmemiş bir durum." ifadesini kullandı.

Piyasalarda normalleşme vurgusu

Petrol piyasalarında arz ve talebin son haftalarda iyileştiğini kaydeden Akrab, "Ticari faaliyetler yavaş da olsa normale dönüyor. Pazar koşullarını dikkatli bir şekilde tetkik etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanları, nisan ayında alınan ve 1 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde uygulanan petrol üretiminde kesinti kararını ele alacak.

Üretim kesintisinin bir ay daha uzatılması bekleniyor

Toplantıda, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin günlük 9,7 milyon varillik kesinti kararını 31 Temmuz'a kadar uzatması bekleniyor.

Ayrıca, söz konusu tarihler arasında üretim kotasına uymayan üye ülkelerin durumunun görüşülmesi öngörülüyor.

OPEC üyelerinden İran ve Nijerya'nın mayıs ayında üzerinde anlaşılan kesinti miktarlarının üzerinde üretim yapmasından dolayı, bu ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerini kesmesi talep ediliyor.

OPEC'ten yapılan açıklamada, mayıs ve haziranda kesinti miktarlarının üzerinde üretim yapan Nijerya'nın bunu telafi edebilmek için temmuz, ağustos ve eylül aylarında kesinti yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Irak'ın durumu belirsizliğini korurken, OPEC dışı ülkelerden olan Meksika'nın ise petrol üretim kesintisi anlaşmasının uzatılmasına karşı çıktığı belirtiliyor.

OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan ve 23 ülkenin bulunduğu OPEC+ toplantısı ise bugün TSİ 17.00'de başlayacak.

OPEC'in 179. Toplantısı başladı

Opec, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 06:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OPEC'in 179. Toplantısı başladı - Son Dakika

Son Dakika

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