OPEC'in 180. Toplantısı başladı - Son Dakika

OPEC'in 180. Toplantısı başladı

30.11.2020 18:07

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Abdulmecid Attar, gelecek yıl küresel ekonomide yüzde 4,4 büyüme öngörüldüğünü ve günlük petrol talebinin de 6,1 milyon varil artacağının beklendiğini belirterek "2021 için bu daha parlak görünüm bize temkinli...

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Abdulmecid Attar, gelecek yıl küresel ekonomide yüzde 4,4 büyüme öngörüldüğünü ve günlük petrol talebinin de 6,1 milyon varil artacağının beklendiğini belirterek "2021 için bu daha parlak görünüm bize temkinli bir iyimserlik veriyor. Bu, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir." dedi.

OPEC'in video konferans yöntemiyle düzenlediği ve küresel petrol piyasaları ile üretim kısıntısı anlaşmasının değerlendirildiği 180. olağan toplantısı başladı.

Attar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi ve enerji piyasalarını önemli ölçüde etkisi altına aldığını vurgulayarak küresel ekonominin tarihinin en durağan dönemini yaşadığını söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında geliştirilen aşılara ilişkin katedilen ciddi ilerlemelerin piyasalara olumlu yansımaları olduğunu da işaret eden Attar, şöyle konuştu:

"Aşının kullanılmaya başlanması ve küresel çapta yaygınlaşmasının en erken 2021'in ikinci yarısında mümkün. Bu nedenle bugün 2020'deki piyasa koşullarının 2021'in ilk çeyreğinde de devam edebileceğinin farkında olmalıyız ve ihtiyatlı olmak durumundayız. İyileşmeye giden yol uzun ve engebeli. Büyük sabır gerektiriyor. Gelecek yıl küresel ekonomide yüzde 4,4 büyüme öngörülüyor ve günlük petrol talebinin de 6,1 milyon varil artması bekleniyor. 2021 için bu daha parlak görünüm bize temkinli bir iyimserlik veriyor. Bu, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir."

Kovid-19'un enerji piyasalarına etkisi

Petrol piyasaları, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri ve ülkelerin uyguladıkları karantina önlemleri nedeniyle mart ayından bu yana zayıf talep ve arz fazlalığıyla mücadele ediyor.

Nisanda varılan anlaşma uyarınca, üretim kesintisini 1 Temmuz-31 Aralık dönemi için günlük 7,7 milyon varile düşürme kararı alan OPEC+ grubu, söz konusu üretim kesintisini salgının oluşturduğu belirsizliğin de etkisiyle bir ay gecikmeli olarak 1 Ağustos'tan itibaren uygulamaya koymuştu.

Söz konusu anlaşmaya göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla kesinti miktarını günlük 2 milyon varil azaltarak 5,8 milyon varile indirmesi gereken grubun, küresel petrol piyasasındaki arz fazlalığı ve salgın nedeniyle bu planını erteleyerek günlük 7,7 varillik kesintiyi en az 3 ay daha uygulamaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, dün OPEC+ grubu ülkelerinin, nihai karar öncesinde fikir birliğini güçlendirmek üzere Suudi Arabistan ve Rusya'nın son dakika çağrısıyla gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdiği ancak bazı ülkelerin itirazları nedeniyle grup içerisinde ortak bir karara varılamadığı belirtiliyor.

Bazı ülkelerin çeşitli nedenlerle üretim miktarının artırılmasını istediği bilinirken, bugün ve yarın düzenlenecek toplantılarda taraflar arasında şu anda günlük 7,7 milyon varil olan üretim kesintisinin uzatılması için mutabakat sağlanacağı öngörülüyor.

OPEC'in 180. Toplantısı başladı
OPEC'in 180. Toplantısı başladı
OPEC'in 180. Toplantısı başladı
OPEC'in 180. Toplantısı başladı

Cezayir, Enerji, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OPEC'in 180. Toplantısı başladı - Son Dakika Ekonomi


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