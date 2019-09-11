Son Dakika Haberleri: OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı
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OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya oranla 136 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 740 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya oranla 136 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 740 bin varile çıktı.

Opec, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:40 
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