OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı
1 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya oranla 136 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 740 bin varile çıktı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya oranla 136 bin varil artarak yaklaşık 29 milyon 740 bin varile çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:40
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı salladı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü