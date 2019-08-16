OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda azaldı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 246 bin varil azalışla yaklaşık 29,6 milyon varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 246 bin varil azalışla yaklaşık 29,6 milyon varil oldu.

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