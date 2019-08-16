Son Dakika Haberleri: OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda azaldı
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OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda azaldı

1 saat önce

OPEC'in günlük ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 246 bin varil azalışla yaklaşık 29,6 milyon varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda azaldı, System.String[]
OPEC'in günlük ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 246 bin varil azalışla yaklaşık 29,6 milyon varil oldu.
Opec, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:22 
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