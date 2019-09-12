Son Dakika Haberleri: Opec+'ın kısıntılara uyum çağrısıyla petrol fiyatları düştü
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Opec+'ın kısıntılara uyum çağrısıyla petrol fiyatları düştü

1 saat önce

Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya önderliğindeki diğer ihracatçı ülkelerin (OPEC+), planlanan üretim kısıntılarına tam uyum çağrısı yapması ardından düştü.

Opec+'ın kısıntılara uyum çağrısıyla petrol fiyatları düştü, System.String[]

– Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya önderliğindeki diğer ihracatçı ülkelerin (OPEC+), planlanan üretim kısıntılarına tam uyum çağrısı yapması ardından düştü.

OPEC+'ın bakanlar arası toplantısı sonrasında yapılan açıklamada üretim ksııntılarına uyumun örgüt için yüzde 136 düzeyine yükseldiğini ancak diğer ülkelerin halen yüzde 100 uyum düzeyine ulaşmadığı belirtildi.

Açıklamanın ardından Ekim ayı teslimatı için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.82 düşüşle 60.31 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 0.65 düşüşle 55.39 dolara geriledi..

- İstanbul

Rusya, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:34 Kaynak: DHA
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