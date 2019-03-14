Son Dakika Haberleri: OPEC'in üretimi şubatta azaldı

OPEC'in üretimi şubatta azaldı

45 dakika önce

OPEC'in günlük ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya göre günlük 221 bin varil azalarak 30 milyon 550 bin varile düştü.

OPEC'in üretimi şubatta azaldı, System.String[]
OPEC'in günlük ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya göre günlük 221 bin varil azalarak 30 milyon 550 bin varile düştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:35 

Opec, Ekonomi
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