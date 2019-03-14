OPEC'in üretimi şubatta azaldı
45 dakika önce
OPEC'in günlük ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya göre günlük 221 bin varil azalarak 30 milyon 550 bin varile düştü.
OPEC'in günlük ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya göre günlük 221 bin varil azalarak 30 milyon 550 bin varile düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:35
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