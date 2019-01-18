Son Dakika Haberleri: Opec İzleme Komitesi Üretim Düzeyinden Memnun

Opec İzleme Komitesi Üretim Düzeyinden Memnun

1 saat önce

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) İzleme Komitesi, yaptığı açıklamada, yürürlükte olan İşbirliği Bildirgesi'nin sonuçlarından memnun olduğunu ve anlaşmaya katılan ülkelerin geçen Kasım ayında yüzde 98 genel uygunluk seviyesine ulaştığını duyurdu.

Opec İzleme Komitesi Üretim Düzeyinden Memnun, System.String[]
– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) İzleme Komitesi, yaptığı açıklamada, yürürlükte olan İşbirliği Bildirgesi'nin sonuçlarından memnun olduğunu ve anlaşmaya katılan ülkelerin geçen Kasım ayında yüzde 98 genel uygunluk seviyesine ulaştığını duyurdu. Söz konusu bildirge, OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan petrol üreten ülkeler arasında, gönüllü olarak petrol üretimi kısıtlamasına gitmesini öngörüyor.

İzleme Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bilgirgenin imzalandığı Ocak 2017 tarihinden bu yana, uyumluluk düzeyinin yüzde 116'ya ulaştığı belirtildi. Komite ayrıca, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren gönüllü üretim düzeltmelerinin ilk altı aylık dönemde aktif olacağını doğruladı. OPEC üyeleri ve üye olmayan ülkeler arasındaki ortak toplantı, 18 Mart'ta Azerbaycan'ın Bakü kentinde gerçekleştirilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:08 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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