OPEC kararı öncesi petrol fiyatları yüzde 4 geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OPEC kararı öncesi petrol fiyatları yüzde 4 geriledi - Son Dakika Ekonomi

OPEC kararı öncesi petrol fiyatları yüzde 4 geriledi

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararı öncesi, ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 4,6 düşüş gösterdi.

OPEC kararı öncesi petrol fiyatları yüzde 4 geriledi, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararı öncesi, ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 4,6 düşüş gösterdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararının henüz açıklanmaması, petrol fiyatlarında gerilemeye yol açtı.

Dün 49,99 dolardan kapanan Brent türü ham petrol varil fiyatı saat 14.20 itibarıyla 47,67 dolardan, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 43,84 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), küresel ekonomik büyüme ve ham petrol talebini olumsuz etkiliyor. Bu durum da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Dün, Viyana'da OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplam petrol üretimlerini günlük 1,5 milyon varil daha azaltmalarına ilişkin tavsiye kararı alınmıştı. Söz konusu günlük ek kesintinin 1 milyon varilinin OPEC, 500 bin varilinin ise OPEC dışı ülkelerden yapılması önerilmişti.

OPEC dışı ülkelerin en büyük petrol üreticisi olan Rusya'nın 500 bin varillik ek kesintinin ne kadarını karşılayacağının netleşmemesi fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

Viyana, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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