Son Dakika Haberleri: OPEC kararları etkili olamıyor

OPEC kararları etkili olamıyor

17 dakika önce

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, ABD'de artan kaya gazı üretimi ve Çin'in yavaşlamasının petrol fiyatları üzerinde baskı yapmaya devam edeceğini, ancak İran'a olan muafiyetlerin sonlanmasının fiyatları artırıcı etki yapabileceğini söyledi.

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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol, ABD'de artan kaya gazı üretimi ve Çin'in yavaşlamasının petrol fiyatları üzerinde baskı yapmaya devam edeceğini, ancak İran'a olan muafiyetlerin sonlanmasının fiyatları artırıcı etki yapabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:45 

Ekonomi
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