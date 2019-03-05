Son Dakika Haberleri: Opec+ Kısıntıları Petrol Fiyatlarını Yükseltti

Opec+ Kısıntıları Petrol Fiyatlarını Yükseltti

1 saat önce

– Libya'nın en büyük petrol yatağında üretime yeniden başlanacağı haberleri etkisiyle hafif geri çekilen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretim kısıntılarıyla yükseldi.

Opec+ Kısıntıları Petrol Fiyatlarını Yükseltti, System.String[]
Libya'nın en büyük petrol yatağında üretime yeniden başlanacağı haberleri etkisiyle hafif geri çekilen petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretim kısıntılarıyla yükseldi.

Libya'nın güney batısında bulunan günlük 315 bin varil üretim kapasitesi olan El Sharara petrol yatağı, Aralık ayında ülkeni iki rakip hükümeti arasındaki çatışma nedeniyle kapatılmıştı. Yetkililerden gelen açıklamaya göre, petrol yatağında yeniden üretime başlanacağını açıklaması ve ABD'nin petrol üretiminin günlük 12 milyon varile yükseldiği haberleriyle hafif çekilen petrol fiyatları OPEC+ kısıntıları etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.09 artışla 65.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.23 artışla 56.72 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:58 Kaynak: DHA

Ekonomi
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