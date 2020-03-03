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OPEC, koronavirüs salgınının petrol talebini düşürüp, fiyatları aşağı çekme riskine çare arıyor
6 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıf kalması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çare bulmak amacıyla perşembe günü Viyana’da toplanacak.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çare bulmak amacıyla perşembe günü Viyana'da toplanacak.
Geçen hafta 50 doların altına kadar düşen küresel petrol fiyatları, OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin toplantısında petrol kesintisini artıracağı beklentisiyle bugün yükselme eğilimi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:41
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