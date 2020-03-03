OPEC, koronavirüs salgınının petrol talebini düşürüp, fiyatları aşağı çekme riskine çare arıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya OPEC, koronavirüs salgınının petrol talebini düşürüp, fiyatları aşağı çekme riskine çare arıyor - Son Dakika Dünya

OPEC, koronavirüs salgınının petrol talebini düşürüp, fiyatları aşağı çekme riskine çare arıyor

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıf kalması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çare bulmak amacıyla perşembe günü Viyana’da toplanacak.

OPEC, koronavirüs salgınının petrol talebini düşürüp, fiyatları aşağı çekme riskine çare arıyor, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çare bulmak amacıyla perşembe günü Viyana'da toplanacak.


Geçen hafta 50 doların altına kadar düşen küresel petrol fiyatları, OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin toplantısında petrol kesintisini artıracağı beklentisiyle bugün yükselme eğilimi gösterdi.

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Viyana, Opec, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:41 
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