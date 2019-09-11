Son Dakika Haberleri: Opec küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü
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Opec küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2019 ve 2020 yıllarına ait yüzde 3.1 ve yüzde 3.2 düzeylerindeki küresel ekonomik büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 3.0 ve yüzde 3.1'e düşürdüğünü duyurdu.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 2019 ve 2020 yıllarına ait yüzde 3.1 ve yüzde 3.2 düzeylerindeki küresel ekonomik büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 3.0 ve yüzde 3.1'e düşürdüğünü duyurdu.

OPEC'ten Çarşamba günü yayınlanan rapora göre söz konusu aşağı yönlü revizyon, bazı faktörlerin yanında ağırlıklı olarak ABD ve Euro Bölgesi'ndeki mevcut durgunluk, yılın ilk yarısında Hindistan'da beklentinin altında gelen büyüme, Arjantinde'ki kamu borcu problemi ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle yapıldı.

Organizasyona göre, ABD ekonomik büyümesi de 2019 yılı için yüzde 2.3'e ve 2020 yılı için yüzde 1.9'e düşürüldü. Euro Bölgesi 2019 yılı beklentisi yüzde 1.2'de sabit kalırken, 2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 1.1'e indirildi. Ayrıca, 2019 yılı için yüzde 6.2'de sabit kalan Çin ekonomik büyüme beklentisi ise 2020 yılı için yüzde 5.9'e düşürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
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