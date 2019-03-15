Son Dakika Haberleri: Opec: Küresel Gsyh Büyüme Oranı Değişmeyecek

Opec: Küresel Gsyh Büyüme Oranı Değişmeyecek

1 saat önce

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) raporunda, dünya gayri safi yurtiçi hasılası 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin büyüme öngörüsünü değiştirmedi.

Opec: Küresel Gsyh Büyüme Oranı Değişmeyecek, System.String[]
– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) raporunda, dünya gayri safi yurtiçi hasılası 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin büyüme öngörüsünü değiştirmedi.

OPEC raporunda, küresel ekonomik büyümenin önceki raporda da olduğu gibi, 2018 yılında yüzde 3.6, 2019 yılında da yüzde 3.3 büyüyeceğinin öngörüldüğü duyuruldu.

Raporda, kısa vadeli büyüme eğiliminin, ABD'nin finansal teşviklerinin azalması muhtemel olduğu için giderek daha belirsiz kaldığı, Çin'de görülen yavaşlamanın ve Avrupa bölgesindeki sorunların devam etmesi tahmin edildi.

ABD, Euro Bölgesi ve Çin'in aylık büyüme öngörüleri sırasıyla yüzde 2.9, yüzde 1.8 ve yüzde 6.6 olurken, Hindistan ve Japonya'da sırasıyla yüzde 7.3 ve yüzde 0.7 daralma öngörülürken, yüzde 1.6 büyüyen Rusya için bir değişim öngörülmedi.

Rapora göre, günlük 1.43 milyon varil olacağı öngörülen küresel petrol talebi, bir önceki tahmine göre günlük 40 bin varil aşağı çekildi. Gelişmekte olan ülkeler ve bu grupta olmayan ülkeler için petrol talebi öngörüsü sırasıyla günlük 30 bin ve 20 bin varil aşağı çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:41 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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