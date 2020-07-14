OPEC-Küresel petrol kulesi sayısı 2019'da 289 adet düştü

Dünya genelindeki petrol sondaj kulesi sayısı 2019'da 289 adet düşüşle 2 bin 352 düzeyine geriledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Yıllık İstatistik Bülteni'ndeki verilere göre, dünya genelindeki toplam petrol sondaj kulelerinin yüzde 30.8'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
Kanıtlanmış toplam dünya petrol rezervi 2018'e göre yüzde 3.6 artarak 1.55 trilyon varile yükseldi. İran, 2018 yılında 208.6 milyar varil olarak bilinen rezerv miktarını, yüzde 34.1 artırdı. Bu arada, ABD'nin rezervleri de yüzde 20.1 artarak 52.6 milyar varile yükseldi.