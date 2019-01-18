Opec: "Küresel Petrol Talebi 2019'da Günlük 1.29 Milyon Varil Artacak"
1 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) yayınladığı son aylık petrol raporuna göre, küresel petrol talebi, 2019 yılında günlük 1.29 milyon varil artışla, 100.08 milyon varile ulaşacak. OPEC raporuna göre, artış Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi olmayan ülkeler, Hindistan, Çin ve OECD üyesi Amerika ülkeleri tarafından desteklenecek. OPEC üyesi olmayan ülkelerin günlük üretimlerinin, 2019 […]The post OPEC: “Küresel petrol talebi 2019’da günlük 1.29 milyon varil artacak” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yayınladığı son aylık petrol raporuna göre, küresel petrol talebi, 2019 yılında günlük 1.29 milyon varil artışla, 100.08 milyon varile ulaşacak.
OPEC raporuna göre, artış Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD
) üyesi olmayan ülkeler, Hindistan
, Çin
ve OECD üyesi Amerika
ülkeleri tarafından desteklenecek. OPEC üyesi olmayan ülkelerin günlük üretimlerinin, 2019 yılında günlük 60 bin varil kadar düşeceği ve günlük toplam üretimin günlük 2.1 milyon varil olacağı öngörüldü.
Büyümenin çoğunlukla ABD
, Brezilya
, Rusya
ve İngiltere
'den gelmesi bekleniyor. Meksika
ve Norveç
en büyük düşüşleri yaşıyor. OECD üyesi olmayan ülkelerin, günlük 1.04 milyon varillik talep artışının OECD ülkelerinin günlük 0.25 milyon varillik talebine göre baskın çıkacağı tahmin edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:25
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