OPEC : Küresel petrol talebi Aralık ayında değişmedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebindeki artışın, önceden de öngörüldüğü gibi yıl sonuna kadar günlük 0.98 milyon varilde kaltmasını bekliyor.

Bu yıl için tahminler, petrol talebinin aylık olarak değişmeyerek günlük 1.82 varilde sabit kalacağı yönünde.

OPEC, kuruluşun üyesi olmayan petrol tedarikçilerinin 2019'da pazardaki büyüme beklentilerinin altında kaldığını belirtti. OPEC büyümenin zayıf olduğu ülkeleri ise şu şekilde sıraladı; Kanada Kazakistan , Çin ve Rusya.

2020 için beklentilerin değişmeyerek günlük 2.17 varilde kalacağı ama bağımsız ABD petrol şirketleri sebebiyle bazı durumların net olmadığı vurgulandı.

Ham petrol talebinin 2020'de ise önceki rapora göre değişmeyerek, günlük 1.08 varil artması bekleniyor.