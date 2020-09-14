OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü 400 bin varil azalttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılı için küresel petrol talebinde daralma öngörüsünü 400,000 varil azaltarak, günde ortalama 9.5 milyon varil düzeyine indirdi.

OPEC'in Eylül raporunda, özellikle COVID-19 enfeksiyon vakaları ve potansiyel aşılara ilişkin gelişmelere bağlı olarak, risklerin yüksek düzeyde kaldığına ve olumsuz yönde geliştiğine dikkat çekildi.

OPEC'in yakından izlenen raporunda, 2021 yılı için küresel petrol talebinde büyüme öngörüsü de 400,000 varil azaltılarak günde ortalama 6.6 milyon varile indirildi.OPEC ayrıca, OPEC dışı üreticilerin 2020 yılındaki toplam arzındaki günlük ortalama büyüme öngörüsünü de, ABD ekonomisinin Haziran ayında, beklenenden daha erken toparlanmaya başlamasına bağlı olarak, 360,000 varil artırdı.

OPEC raporunda, ABD, Kanada, Brezilya ve Norveç'in önderliğinde, toplam küresel üretimin günde ortalama 1.0 milyon varil büyümesinin beklendiği de belirtildi.