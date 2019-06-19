Son Dakika Haberleri: OPEC Olağan Toplantısı 1 – 2 Temmuz tarihilerine ertelendi
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OPEC Olağan Toplantısı 1 – 2 Temmuz tarihilerine ertelendi

54 dakika önce

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), sıradaki toplantısının 1 – 2 Temmuz tarihlerinde Viyana'da yapılacağını duyurdu.

OPEC Olağan Toplantısı 1 – 2 Temmuz tarihilerine ertelendi, System.String[]
– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), sıradaki toplantısının 1 – 2 Temmuz tarihlerinde Viyana'da yapılacağını duyurdu.
OPEC'ten gelen açıklamada, üye ülkelerin 1 Temmuz'da bir araya geleceği, Rusya liderliğindeki üye olmayan ülkelerin ise toplantıya 2 Temjmuz'da katılacakları belirtildi. OPEC ve OPEC+ toplantıları için önceden 25 ve 26 Haziran tarihleri belirlenmişti.
OPEC basın servisinin yayımladığı duyuruda, "176. OPEC Olağan Toplantısı ve 6. OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülke bakanları toplantısı sırasıyla 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır" denildi.
Salı günü Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, üretim kısıntılarının uzatılmasına karar vermek için, piyasadaki belirsizlikler sebebiyle, henüz erken olduğunu söylemişti.
Daha önce Suudi Arabistan ve Irak Petrol Bakanları, üretim kısıntılarının sene sonuna dek uzatılması taraftarı olduklarını belirtmişlerdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:51 Kaynak: DHA
2 Temmuz, Opec, Ekonomi
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