OPEC Olağanüstü Toplantısı - İran Petrol Bakanı Zengene - Son Dakika
Son Dakika Güncel OPEC Olağanüstü Toplantısı - İran Petrol Bakanı Zengene - Son Dakika

OPEC Olağanüstü Toplantısı - İran Petrol Bakanı Zengene

7 saat önce

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "OPEC üyesi ülkeler için günlük 1 milyon varil, OPEC dışı ülkeler için ise 500 bin varil kesinti önerisinde bulunuyoruz.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, "OPEC üyesi ülkeler için günlük 1 milyon varil, OPEC dışı ülkeler için ise 500 bin varil kesinti önerisinde bulunuyoruz." dedi.

Zengene, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 178. (Olağanüstü) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

OPEC üyesi ülkelerin toplantıda ele aldıkları önerilere değinen Zengene, "OPEC üyesi ülkeler için günlük 1 milyon varil, OPEC dışı ülkeler için ise 500 bin varil kesinti önerisinde bulunuyoruz. Ayrıca aralık ayında alınan üretim kesintisi kararının 2020'nin sonuna kadar sürdürülmesi görüşündeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zengene, yarın OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında toplantı yapılacağını ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'la bu konunun görüşüleceğini aktardı.

Bakan Zengene, "Yarın her şey OPEC dışı ülkelerin 2020'nin ikinci çeyreği için 500 bin varil günlük kesintiyi kabul edip etmemelerine bağlı. Eğer kabul etmezlerse bir anlaşma olmayacak." diye konuştu.

OPEC Olağanüstü Toplantısı - İran Petrol Bakanı Zengene

Zengene, Opec, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:47 Kaynak: AA
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