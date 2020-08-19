OPEC+ öncesi petrol geriledi - Son Dakika

OPEC+ öncesi petrol geriledi

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısından önce hafif geriledi.

OPEC+ öncesi petrol geriledi, System.String[]

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısından önce hafif geriledi.

OPEC+ Birleşik Teknik Komitesi sanal ortamda düzenlenen toplantıda, üretim kısıntısına ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin programı görüşecek.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 14 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 260 bin varil azaldı.Analistlere göre, süren talep kaygıları nedeniyle, stoklarda büyük düşüşün fiyatlar üzerinde etkisi olmadı.Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına döndükten sonra, 1,980 dolar düzeylerine çekildi.Ikon Menkul analizinde, 2,015 dolardan gelen kar satışlarının sekiz günlük ortalamaya takıldığına işaret edilerek, "Sarı metal trend takibi için baktığımızda sekiz günlük üssel ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyor" denildi ve eklendi: "Ancak, iki gündür test ettiği 2015 direncini kıramıyor. Dün bu dirençten hafif kar satışı geldi. "Bu düşüş eğilimi bugün de sürse de sekiz günlük ortalama üzerinde tutunma sürüyor; 1,981 seviyesine denk gelen bu ortalamayı günlük ana destek olarak takip edebiliriz. "Bu ortalama üzerinde pozitif eğilim sürebilir. Ancak kırılması halinde kademeli yeni düşüşler görebiliriz."Sarı metal halen yükselen fiyat kanalı içerisinde kalmaya devam ederken, olası sert düşüşlerde kanalın alt bandı oldukça önemli olacaktır."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.43 düşüşle  45.91 dolar,Batı Teksas yüzde 0.21 düşüşle 42.64 dolar,altın yüzde 0.69 düşüşle 1,988.37 dolar,gümüş yüzde 0.43 artışla 27.79 dolar,bakır yüzde 2.33 artışla 6,599.00 dolar,platin yüzde 1.00 düşüşle 952.60 dolar,paladyum yüzde 1.56 düşüşle 2,169.65 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 772 liraya, Cumhuriyet altını da 3,084 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in "Kıymetlilerin tamamı yeşilde" başlıklı analizinde, altının, dünkü seansta 2,000 dolar/onsun üzerine dönerken, toparlanma sürecinin de sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Seansa 1,985 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, ABD seansına kadar sert alıcılı seyrederek 2,015 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. "ABD açılışıyla birlikte kar satışının da etkisiyle hızlı bir değer kaybı yaşayarak, 1976 dolar/onsa kadar çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti. "Bir taraftan ABD seçim belirsizliği, diğer taraftan Corona yardım paketinin henüz onaylanmamış olması, ABD ekonomisi açısından riskleri artıran gelişmeler olarak ortada dururken, dolar endeksi 92.13 seviyesine kadar geri çekildi ve son iki yılın en düşük seviyesini kaydetmiş oldu. "Dolardaki bu zayıf gelişme, altının elini güçlendirmeye devam ederken, sarı maden dünkü seansı 2,001 dolar/onsla tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.8 kazanç yazmış oldu."Gümüşteki toparlanma süreci devam ederken, dünkü seansa 27.48 dolar/ons seviyesinden başladı. Seansı 27.66 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.0 kazancı hanesine yazmış oldu."Platin ise 955 dolar/ons seviyesinden başladığı günü 965 dolar/onstan seviyesinden tamamladı ve seans sonunda yüzde 1.0 kazanç elde etmiş oldu."Paladyum da diğer kıymetlilerle benzer şekilde seansı yeşilde kapatırken günün en mütevazı kazanç elde eden kıymetli madeni oldu. 2,203 dolar/ons seviyesinden başladığı günü 2,209 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.3 kazanç yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 2-3 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 7,140 kg altın, 8,577 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:23

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi OPEC+ öncesi petrol geriledi - Son Dakika Ekonomi
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