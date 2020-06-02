OPEC+ öncesi petrol yükseldi

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, mevcut petrol üretim kesintileri süresinin uzatılmasına ilişkin toplantısı öncesinde yükseldi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, mevcut petrol üretim kesintileri süresinin uzatılmasına ilişkin toplantısı öncesinde yükseldi. Altın fiyatları da, ABD-Çin ilişkilerindeki gerginlikler, ABD'de yükselen protesto eylemleri ve Covid-19 pandemisine ilişkin endişelerin artmasıyla, yüksek düzeylerde tutundu. Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.08 artışla 38.64 dolara, ABD Batı Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.08 artışla 38.64 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.06 artışla 35.76 dolara yükseldi. Küresel emtia piyasalarında; Küresel emtia piyasalarında; gümüş, yüzde 1.73 düşüşle 18.16 dolar, gümüş, yüzde 1.73 düşüşle 18.16 dolar, altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,736.74 dolar, altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,736.74 dolar, bakır, yüzde 1.93 artışla 5,484.00 dolar, bakır, yüzde 1.93 artışla 5,484.00 dolar, platin, yüzde 0.25 düşüşle 850.62 dolar, platin, yüzde 0.25 düşüşle 850.62 dolar, paladyum yüzde 0.22 düşüşle 1,956.00 dolar düzeyindeydi. paladyum yüzde 0.22 düşüşle 1,956.00 dolar düzeyindeydi. İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,503 liradan satılıyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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