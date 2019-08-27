Son Dakika Haberleri: OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti
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OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti

26 dakika önce

OPEC üyelerinin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 artarak 711 milyar dolara ulaştı.

OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti, System.String[]

OPEC üyelerinin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 artarak 711 milyar dolara ulaştı.

Opec, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15 
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