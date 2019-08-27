OPEC petrol ihracatından 711 milyar dolar elde etti
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OPEC üyelerinin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 artarak 711 milyar dolara ulaştı.
OPEC üyelerinin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 32 artarak 711 milyar dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15
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