OPEC-Petrol piyasaları ikinci yarıda istikrar kazanır - Son Dakika

OPEC-Petrol piyasaları ikinci yarıda istikrar kazanır

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) öngörülerine göre, küresel petrol piyasaları yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak istikrar kazanmaya başlayacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) öngörülerine göre, küresel petrol piyasaları yılın ikinci yarısından itibaren kademeli olarak istikrar kazanmaya başlayacak.

OPEC'in aylık raporuna göre, küresel petrol talebi 2021 yılında, günde 7.0 milyon varillik tarihi bir artış yakalayacak, ancak genel talep düzeyi yine de kriz öncesi düzeylerinin altında kalacak.

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Aynı raporda, eğer büyük ekonomiler Covid-19 pandemisini başarılı bir şekilde kontrol altına alabilirlerse ve krizin etkisini ortadan kaldırmak için "büyük çaplı" destek sağlayabilirlerse, küresel ekonominin 2021'de yüzde 4.7 büyüyeceği belirtildi.

Raporda, herşeye karşın 2021 yılına ilişkin hala belirsizlikler olduğuna da işaret edilerek, küresel ekonomi ve petrol piyasalarında istikrarın sağlanabilmesi için OPEC ve OPEC dışı üreticilerin işbirliğinin öneminin altı çizildi.


Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 08:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi OPEC-Petrol piyasaları ikinci yarıda istikrar kazanır - Son Dakika Ekonomi
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