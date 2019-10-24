OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

OPEC'in küresel petrol piyasasında arz fazlasını düşürmekte başarısız olması ve örgütten üye ülkelerin ayrılması, OPEC'in piyasa gücünü kaybettiği, yakın zamanda dağılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

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