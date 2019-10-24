Son Dakika Haberleri: OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Son Dakika Ekonomi OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

56 dakika önce

OPEC'in küresel petrol piyasasında arz fazlasını düşürmekte başarısız olması ve örgütten üye ülkelerin ayrılması, OPEC'in piyasa gücünü kaybettiği, yakın zamanda dağılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor, System.String[]

OPEC'in küresel petrol piyasasında arz fazlasını düşürmekte başarısız olması ve örgütten üye ülkelerin ayrılması, OPEC'in piyasa gücünü kaybettiği, yakın zamanda dağılabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Opec, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:19 
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