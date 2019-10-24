OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
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OPEC'in küresel petrol piyasasında arz fazlasını düşürmekte başarısız olması ve örgütten üye ülkelerin ayrılması, OPEC'in piyasa gücünü kaybettiği, yakın zamanda dağılabileceği şeklinde yorumlanıyor.
OPEC'in küresel petrol piyasasında arz fazlasını düşürmekte başarısız olması ve örgütten üye ülkelerin ayrılması, OPEC'in piyasa gücünü kaybettiği, yakın zamanda dağılabileceği şeklinde yorumlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:19
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