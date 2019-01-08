Son Dakika Haberleri: Opec Petrol Sepeti 1.29 Dolar Artışla 56.43 Dolara Yükseldi

Opec Petrol Sepeti 1.29 Dolar Artışla 56.43 Dolara Yükseldi

12 dakika önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı önceki günkü varil başına 55.14 dolar düzeyinden 1.29 dolar artışla 56.43 dolara yükseldi.

Opec Petrol Sepeti 1.29 Dolar Artışla 56.43 Dolara Yükseldi, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı önceki günkü varil başına 55.14 dolar düzeyinden 1.29 dolar artışla 56.43 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Venezuela, Opec, Ekonomi
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