Son Dakika Haberleri: OPEC Petrol Sepeti 59.95 dolar/varile geriledi
Son Dakika Ekonomi OPEC Petrol Sepeti 59.95 dolar/varile geriledi

OPEC Petrol Sepeti 59.95 dolar/varile geriledi

33 dakika önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 1.02 dolar düşüşle 59,95 dolara geriledi.

OPEC Petrol Sepeti 59.95 dolar/varile geriledi, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 1.02 dolar düşüşle 59,95 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.97 dolar/varil düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.


İran, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:04 Kaynak: DHA
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