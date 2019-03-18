Son Dakika Haberleri: Opec Petrol Sepeti 66.91 Dolara Geriledi

Opec Petrol Sepeti 66.91 Dolara Geriledi

2 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Cuma günü 0.38 dolar düşüşle varil başına 66.91 dolara geriledi.

Opec Petrol Sepeti 66.91 Dolara Geriledi, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Cuma günü 0.38 dolar düşüşle varil başına 66.91 dolara geriledi.

Böylece, hafta başında 66.01 dolar düzeyinde olan OPEC Petrol Sepeti bir haftada 0.9 dolar yükseldi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Perşembe günü 67.29 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:35 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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