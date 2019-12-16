OPEC petrol sepeti geçen hafta ortalama 2.14 dolar yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OPEC petrol sepeti geçen hafta ortalama 2.14 dolar yükseldi - Son Dakika Ekonomi

OPEC petrol sepeti geçen hafta ortalama 2.14 dolar yükseldi

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti varil fiyatı, 13 Aralık'ta sona eren haftada 2.14 dolar yükseldi.

OPEC petrol sepeti geçen hafta ortalama 2.14 dolar yükseldi, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti varil fiyatı, 13 Aralık'ta sona eren haftada 2.14 dolar yükseldi.

OPEC verilerine göre, petrol sepetinin varil fiyatı, Perşembe günü 65.81 dolar olan düzeyinden, Cuma günü 0.95 dolar artışla 66.76 dolara yükseldi.

Böylece, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı haftada, 2.14 dolar artışla ortalama 65.84 dolara yükseldi. OPEC petrol sepetinin varil fiyatı, önceki hafta ortalama 63.70 dolar  düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.


Aralık, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı
Faiz indirimleri ve kampanyalar nedeniyle sıfır araca yoğun ilgi var Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi Siirt'te günde 700 varil ham petrol çıkarılıyor

Son Dakika Haberleri
18:33 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika Ekonomi
18:26 Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi
18:24 Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
18:13 BİST100 yüzde 0.59 yükseldi, dolar 5.85 lirada - Son Dakika Ekonomi
18:10 Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri - Son Dakika Ekonomi
17:57 Ağrı'da öğrenciye ulaşım 25 kuruş - Son Dakika Ekonomi
17:30 Milli Piyango'dan 'büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı' iddialarına yalanlama - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:45:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OPEC petrol sepeti geçen hafta ortalama 2.14 dolar yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]