OPEC petrol sepeti geçen hafta ortalama 2.14 dolar yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol sepeti varil fiyatı, 13 Aralık'ta sona eren haftada 2.14 dolar yükseldi.

OPEC verilerine göre, petrol sepetinin varil fiyatı, Perşembe günü 65.81 dolar olan düzeyinden, Cuma günü 0.95 dolar artışla 66.76 dolara yükseldi.

Böylece, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı haftada, 2.14 dolar artışla ortalama 65.84 dolara yükseldi. OPEC petrol sepetinin varil fiyatı, önceki hafta ortalama 63.70 dolar düzeyindeydi.