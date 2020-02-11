OPEC Petrol Sepeti varil başına 54.17 dolara geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OPEC Petrol Sepeti varil başına 54.17 dolara geriledi - Son Dakika Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti varil başına 54.17 dolara geriledi

12 dakika önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Pazartesi günü 0.92 dolar düşüşle, varil başına 54.17 dolara geriledi.

OPEC Petrol Sepeti varil başına 54.17 dolara geriledi, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Pazartesi günü 0.92 dolar düşüşle, varil başına 54.17 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı bir önceki gün varil başına 55.09 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.

OPEC üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, coronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan talep endişelerinin etkisiyle, halen günde 1.7 milyon varil olarak uygulanan üretim kısıntısını günde en az 600 bin varil artırma konusunu görüşüyor.


Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternet üzerinden satışa çıkarılan mancınığı görenler gözlerine inanamadı
Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesi alındı Havaalanlarında ve uçaklarda bunları yapanlar yandı! 17.361 TL'ye kadar cezası var Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Haberleri
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
11:41 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' sinemaseverlerle buluştu
11:16 Gamze Özçelik'in eski sevgilisi ve boşandığı eşi Survivor'da aynı takımda yarışacak
10:51 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında duygulandıran paylaşım
09:57 Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 12:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OPEC Petrol Sepeti varil başına 54.17 dolara geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]