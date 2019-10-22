Son Dakika Haberleri: OPEC Petrol Sepeti varil başına 59.50 dolara düştü
Son Dakika Ekonomi OPEC Petrol Sepeti varil başına 59.50 dolara düştü

OPEC Petrol Sepeti varil başına 59.50 dolara düştü

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 0.56 dolar düşüşle 59.50 dolara geriledi.

OPEC Petrol Sepeti varil başına 59.50 dolara düştü, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti varil başına 0.56 dolar düşüşle 59.50 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.06 dolar/varil düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor.

Ham petrol fiyatı; yatırımcıların,dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin ve diğer global tedarikçilerin taleplerinin azalmasıyla sabit kaldı.

Çin, geçtiğimiz hafta ekonomik büyümenin yıllık olarak yüzde 6.0  düştüğünü ve böylece 30 yıl içerisindeki en düşük seviyeye ulaştığını ve ABD'nin Çinli gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO'ya ve pek çok şirkete uyguladığı yaptırımların endişeye sebep olduğunu duyurmuştu.

Bu sırada dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) arasında kararlaştırılan üretim kısıntısı hedefini tutturamadığını belirtti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam geldi
Küresel çapta yaşanan gelişmeler mudilere bir ayda 7 ton altın sattırdı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:43:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OPEC Petrol Sepeti varil başına 59.50 dolara düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]