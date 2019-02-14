Opec Petrol Sepeti Varil Başına 62.94 Dolara Yükseldi
1 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 1.06 dolar artışla, varil başına 62.94 dolara yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 1.06 dolar artışla, varil başına 62.94 dolara yükseldi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 61.88 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya), Iran
Heavy (İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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