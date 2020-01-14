OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi - Son Dakika Ekonomi

OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi

6 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti'nin varil fiyatı Pazartesi günü 0.95 dolar düşüşle 66.07 dolara geriledi.

OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti'nin varil fiyatı Pazartesi günü 0.95 dolar düşüşle 66.07 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 67.02 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.


Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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