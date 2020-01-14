OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti'nin varil fiyatı Pazartesi günü 0.95 dolar düşüşle 66.07 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 67.02 dolar düzeyindeydi.