Son Dakika Haberleri: Opec Petrol Sepeti Varili 58.24 Dolara Geriledi

Opec Petrol Sepeti Varili 58.24 Dolara Geriledi

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti petrol dün 0.15 dolar düşüşle varil başına 58.24 dolara geriledi.

Opec Petrol Sepeti Varili 58.24 Dolara Geriledi, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti petrol dün 0.15 dolar düşüşle varil başına 58.24 dolara geriledi.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen Petrol Sepeti'nin fiyatı önceki gün varili 58.39 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Venezuela, Opec, Ekonomi
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