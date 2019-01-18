Opec Petrol Sepeti Varili 59.63 Dolara Yükseldi
1 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti petrol dün 0.11 dolar artışla varil başına 59.63 dolara geriledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti petrol dün 0.11 dolar artışla varil başına 59.63 dolara geriledi.
OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen Petrol Sepeti'nin fiyatı önceki gün varili 59.52 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya, Iran
Heavy (İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:36 Kaynak: DHA
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