Son Dakika Haberleri: Opec Petrol Sepeti Varili 59.63 Dolara Yükseldi

Opec Petrol Sepeti Varili 59.63 Dolara Yükseldi

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti petrol dün 0.11 dolar artışla varil başına 59.63 dolara geriledi.

Opec Petrol Sepeti Varili 59.63 Dolara Yükseldi, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti petrol dün 0.11 dolar artışla varil başına 59.63 dolara geriledi.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen Petrol Sepeti'nin fiyatı önceki gün varili 59.52 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Ekonomi
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