Opec Petrol Sepeti Varili 60.00 Dolara Çıktı
50 dakika önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Cuma günü 0.54 dolar artışla, varil başına 60 dolara yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Cuma günü 0.54 dolar artışla, varil başına 60 dolara yükseldi.
OPEC Genel Sekreterliği verilerine göre, OPEC Petrol Sepeti varil fiyatı bir önceki gün 59.46 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya, Iran
Heavy (İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:58 Kaynak: DHA
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