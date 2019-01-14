Son Dakika Haberleri: Opec Petrol Sepeti Varili 60.00 Dolara Çıktı

Opec Petrol Sepeti Varili 60.00 Dolara Çıktı

50 dakika önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Cuma günü 0.54 dolar artışla, varil başına 60 dolara yükseldi.

Opec Petrol Sepeti Varili 60.00 Dolara Çıktı, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Cuma günü 0.54 dolar artışla, varil başına 60 dolara yükseldi.

OPEC Genel Sekreterliği verilerine göre, OPEC Petrol Sepeti varil fiyatı bir önceki gün 59.46 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından  hesaplanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:58 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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