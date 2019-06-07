OPEC Petrol Sepeti varili 60.88 dolara düştü
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Perşembe günü 0.16 dolar düşüşle varil başına 60.88 dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:34 Kaynak: DHA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Perşembe günü 0.16 dolar düşüşle varil başına 60.88 dolara geriledi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Çarşamba
günü, varil başına 61.04 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya, Iran
Heavy (İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
),
Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
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