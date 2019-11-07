Son Dakika Haberleri: OPEC Petrol Sepeti varili 62.57 dolara yükseldi
Son Dakika Ekonomi OPEC Petrol Sepeti varili 62.57 dolara yükseldi

OPEC Petrol Sepeti varili 62.57 dolara yükseldi

7 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti 0.57 dolar artışla varil başına 62.57 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti varili 62.57 dolara yükseldi, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Sepeti 0.57 dolar artışla varil başına 62.57 dolara yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı, önceki gün varil başına 62.00 dolar düzeyindeydi.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) haftalık raporuna göre, 1 Kasım'da sona eren hafta ABD petrol üretimi 4.26 milyon varilyükseldi. Bu dönemde benzin stokları 4.0 milyon varil düşerken, distile edilmiş petrol envanteri de 1.6 milyon varil azaldı.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çifte cinayet zanlısı 13 yaşındaki çocuk, bacakları bağlıyken polisin elinden kaçtı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Oktay: "ABD Başkanının mektubuna cevabımız esasen Barış Pınarı Harekatı'yla sahada verilmiştir" Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:45:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OPEC Petrol Sepeti varili 62.57 dolara yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]