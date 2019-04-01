Son Dakika Haberleri: Opec Petrol Sepeti Varili 67.23 Dolara Yükseldi

Opec Petrol Sepeti Varili 67.23 Dolara Yükseldi

56 dakika önce

OPEC Petrol Sepeti Cuma günü 0.85 dolar artışla varil başına 67.23 dolar düzeyine yükseldi.

Opec Petrol Sepeti Varili 67.23 Dolara Yükseldi, System.String[]
OPEC Petrol Sepeti Cuma günü 0.85 dolar artışla varil başına 67.23 dolar düzeyine yükseldi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Perşembe günü 66.38 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:52 Kaynak: DHA

Venezuela, Opec, Ekonomi
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