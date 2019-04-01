Opec Petrol Sepeti Varili 67.23 Dolara Yükseldi
56 dakika önce
OPEC Petrol Sepeti Cuma günü 0.85 dolar artışla varil başına 67.23 dolar düzeyine yükseldi.
OPEC Petrol Sepeti Cuma günü 0.85 dolar artışla varil başına 67.23 dolar düzeyine yükseldi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Perşembe günü 66.38 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya, Iran
Heavy (İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:52 Kaynak: DHA
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