Opec Petrol Sepetinin Varili 66.87 Dolar Oldu
1 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Pazartesi günü 0.04 dolar düşüşle varil başına 66.87 dolara geriledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Pazartesi günü 0.04 dolar düşüşle varil başına 66.87 dolara geriledi.
Böylece, geçen hafta başında 66.01 dolar düzeyinde olan OPEC Petrol Sepeti bir haftada 0.87 dolar yükseldi. OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı Pazartesi günü 66.91 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya, Iran
Heavy(İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:08 Kaynak: DHA
Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı
Polisin Şüphelenerek Durduğu Yolcunun Midesinden Piyasa Değeri 200 Bin Lira Olan Uyuşturucu Çıktı