OPEC+ petrol talebini görüşmek için 4 Ocak'ta toplanacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, piyasanın ve petrol talebinin durumunu görüşmek üzere 4 Ocak'ta toplanacak.

Cezayir Enerji Bakanı Abdelmadjid Attar'ın yaptığı açıklamaya göre toplantıda, OPEC ve müttefiklerinin, geçen günlerde aldıkları üretimi kademeli olarak günde ortalama 500,000 varile kadar yükseltme kararının piyasalar ve talep üzerindeki olası etkileri gözden geçirilecek.