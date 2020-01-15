OPEC petrol talep artışı revizyonu sonrası petrol fiyatları ekside

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) gelen petrol talebi büyümesi revizyonu sonrası, ABD-Çin ticaret anlaşması imza töreni beklenirken petrol fiyatları düştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) küresel petrol talebi büyümesinin 2020'de günlük 1.22 milyon varil artacağını öngörüyor.

OPEC'in aylık raporunda günde 0.14 milyon varil olan 2020 yılı küresel petrol talebi artışı beklentisini revize ederek günlük 1.22 milyon varile çıkarırken, bunun yanında petrol 2019 için petrol talebi büyüme beklentisi de günlük 0.05 milyon varil düşüşle 0.93 milyon varile indi.

Yatırımcılar, Beyaz Saray 'da imzalanacak olan ticaret anlaşmasını beklerken, Türkiye 'de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.33 düşüşle 64.28 dolara, ABD hafif petrol üde 0.29 düşüşle 58.06 dolara geriledi.

Platin yüzde 2.0 artışla 2,004.52 dolara ulaşarak son 22 ayın en yüksek düzeyini görürken, ABD'nin Çin tarifelerinin devam edeceği açıklaması sonrası, değerli metallerde artış görüldü:

gümüş yüzde 0.92 artışla 17.905 dolara,

altın yüzde 0.60 artışla 1,553.90 dolara,

bakır yüzde 0.96 düşüşle 2.846 dolara,

platin yüzde 3.06 artışla 1,017.80 dolara,

paladyum yüzde 1.27 artışla 2,150 dolarda hareket ediyor.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 480 liraya ve Cumhuriyet altını da 1,987 liraya yükseldi.