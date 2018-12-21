Opec Petrol Üretim Kesintisi İçin Ülke Kotalarını Açıklayacak
9 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC’in fiyatları desteklemek için üyeleri ve Rusya gibi birlikte hareket eden ülkeler için gönüllü üretim kesintisi kotalarını detaylandıran bir çizelge yayınlamayı planladıklarını söyledi. Barkindo önerilen günlük 1.2 milyon varil üretim kesintisine ulaşmak için, üye ülkeler için fiili kısıntının yüzde 3.02 olduğunu belirtti. Bu oran başlangıçta […]The post OPEC petrol üretim kesintisi için ülke kotalarını açıklayacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC'in fiyatları desteklemek için üyeleri ve Rusya
gibi birlikte hareket eden ülkeler için gönüllü üretim kesintisi kotalarını detaylandıran bir çizelge yayınlamayı planladıklarını söyledi.
Barkindo önerilen günlük 1.2 milyon varil üretim kesintisine ulaşmak için, üye ülkeler için fiili kısıntının yüzde 3.02 olduğunu belirtti. Bu oran başlangıçta tartışılan yüzde 2.5'in üzerinde bulunuyor.
OPEC zorda kalmasını istemediği İran
, Libya
ve Venezuela
'yı her türlü kesinti zorunluğundan muaf tutuyor.
Kaynaklar başlangıçta OPEC'in bireysel kotalar yayınlamayacağını söylemişti.
Belgeye göre Suudi Arabistan
Ocak'tan itibaren petrol üretimini günde 322,000 varil düşüşle 10.311 milyon varile düşürecek. Bu, Suudi Arabistan'ın anlaşma uyarınca yapmak zorunda olduğu üretim kesintisinin üzerinde.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:08
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