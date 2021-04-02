Son dakika haber | Petrol fiyatları OPEC+ kararıyla yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | Petrol fiyatları OPEC+ kararıyla yükseldi

02.04.2021 08:53
Son dakika haber | Petrol fiyatları OPEC+ kararıyla yükseldi, System.String[]

Son dakika habere göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan petrol üretim kısıntısının üç aylık dönemde kademeli olarak azaltılmasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan petrol üretim kısıntısının üç aylık dönemde kademeli olarak azaltılmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı da 1,735 dolara yükseldi.

Energy Intelligence'ın haberine göre, OPEC+ üretim kısıntısı Mayıs'ta günde ortalama 350,000 varil, Haziran ve Temmuz'da da günde ortalama 450,000 varil azaltılacak. Buna ek olarak, Suudi Arabistan'da halen günde 1.0 milyon varil olarak uyguladığı gönüllü üretim kısıntısını da Mayıs'ta 250,000 varil, Haziran'da 350,000 varil ve Temmuz'da 450,000 varil azaltacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, üretimdeki gevşemelerin genellikle ham petrol fiyatlarını aşağı çekmesine rağmen, artışın üretim sınırlamalarının Nisan ayı boyunca yerinde kalmasına bağlanabileceğinin altını çizdi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 3.38 artışla 64.86 dolar,Batı Teksas yüzde 3.87 artışla 61.45 dolar,altın yüzde 0.42 artışla 1,735.58 dolar,gümüş yüzde 0.02 artışla 24.94 dolar,bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,platin yüzde 0.33 artışla 1,211.98 dolar,paladyum yüzde 1.70 artışla 2,667.00 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 452 liraya, çeyrek altın 744 liraya, Cumhuriyet altını da 3,029 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, "OPEC toplantısı sonrasında Brent Petrol sert yükseldi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Toplantıda  çoğunluğun üretim kotalarını 1 ay daha uzatılmasını desteklediği  belirtilirken çeşitli kaynaklarda Mayıs ayı itibariyle kademeli bir şekilde artışta anlaşıldığı bildirildi. "Rus yetkililer yaptıkları  açıklamalarda petrol piyasasında aşırı ısınmaya yada açığı izin  verilmemesi gerektiğini söyledi."Bugün kapalı olacak işlemlerde  gelecek hafta için teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü  hareketin sürmesi durumunda 64.85 ve 65.60 dolar direnç seviyelerinin  takip edilmesi gerekiyor."Bültende altın fiyatlarına ilişkin de, şöyle denildi: "ABD Başkanı Joe Biden ekonomik kalkınma için ikinci destek paketi  üzerinde çalışıyor. Paketin altyapı yatırımlarını kapsaması ekonomik  aktiviteyi arttırması beklenirken oluşacak olan enflasyonun ons altını pozitif etkilemesi bekleniyor. "ABD tahvillerinde görülen  yukarı yönlü hareket Altın'da yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bugün  piyasalar tatil nedeniyle kapalı. Yukarı yönlü bir hareketin oluşması  için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor.

"Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 460 ve 475 lira  direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir  hareketin olması durumunda ise 440 ve 425 lira destek seviyeleri aşağı  yönlü hareket için önem arz ediyor."


Haziran, Petrol, Mayıs, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Petrol fiyatları OPEC+ kararıyla yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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